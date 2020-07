Calciomercato Milan, lotta City-Psg per Bennacer: l’arma di Guardiola

Sfida Paris Saint-Germain-Manchester City per Ismael Bennacer: Guardiola ha però una carta in più per arrivare al centrocampista del Milan

Ismael Bennacer fa gola alle big d’Europa. Il centrocampista algerino del Milan è protagonista di una sfida di mercato tra il Paris Saint-Germain e il Manchester City. I rossoneri hanno già rispedito al mittente due offerte arrivate dalla Francia ma ora è il club inglese a puntare sul calciatore rossonero. Come si legge su ‘le10sport.com’, Guardiola avrebbe già avuto un contatto telefonico con Bennacer e il Manchester City avrebbe anche un’altra carta da giocare: Riyad Mahrez. Secondo quanto riferito dal portale transalpino, infatti, il compagno di nazionale starebbe cercando di convincere l’ex Empoli ad accettare la corte del club inglese.

Ma l’eventuale sì di Bennacer potrebbe anche non bastare. Il Milan considera il calciatore incedibile, perno fondamentale del nuovo progetto. Per convincere i rossoneri servirà allora un’offerta molto importante: soltanto così il Manchester City (o il Psg) potrebbero riuscire ad allettare la società lombarda e ricevere in cambio il sì.