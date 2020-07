Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania | Salta Rangnick!

Dalla Germania arrivano clamorose indiscrezioni su Rangnick e dunque sul futuro della panchina del Milan

Clamoroso dalla Germania, Rangnick non andrà al Milan. Secondo le indiscrezioni di ‘Kicker’ il tedesco resterà come responsabile della parte sportiva della ‘Red Bull’, con la conseguente conferma sulla panchina rossonera di Stefano Pioli, che dal post locwdown sta ottenendo quasi solo vittorie. Il tecnico parmense prolungherà pure il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2021. Sempre per ‘Kicker, la firma verrà annunciata a breve.

