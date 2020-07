Spagna, caso Deportivo: il Fuenlabrada replica duro

Continua la polemica in Spagna dopo il comunicato odierno del Deportivo La Coruna. Non si è fatta attendere la risposta del Fuenlabrada

La partita tra Deportivo la Coruna e Fuenlabrada era stata rinviata per la positività di sei calciatori, mentre le altre gare di giornata di sono disputate decretando la retrocessione del Depor in terza serie. Proprio oggi il club iberico ha sfogato la propria rabbia con un duro comunicato.



Non si è fatta attendere anche la replica del Fuenlabrada che con una lunga nota apparsa sul proprio sito ha sottolineato: “Date le dichiarazioni del sindaco di La Coruña la mattina del 21 luglio 2020, Inés Rey, e tutte le informazioni false che sono apparse a seguito del suo aspetto, dal CF Fuenlabrada vogliamo chiarire che: 1) Tutti i membri della spedizione che si sono recati in La Coruña hanno dato un risultato negativo nei test PCR di sabato e domenica. E anche nel test rapido che si è svolto domenica. Cioè, tre test in meno di 48 ore.

2) Che sia le normative statali sia il loro sviluppo regionale attraverso i dipartimenti sanitari di Madrid e della Galizia, ritengano che dopo un contatto positivo, solo contatti stretti dovrebbero essere isolati, vale a dire: “Qualsiasi persona che è stata nello stesso posto di un caso, a una distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti.” Nel nostro caso, nessun componente della spedizione ha soddisfatto i requisiti per essere isolato, dal momento che il protocollo LaLiga impedisce che tali contatti prolungati si verifichino durante le dinamiche di allenamento.

3) Pertanto, non vi è stata negligenza o irresponsabilità da parte del Club come dichiarato dal Sindaco. Poiché non vi era né un legame epidemiologico tra gli aspetti positivi risultanti dai test effettuati sabato e domenica, né vi era altra misura che isolare gli aspetti positivi e proseguire con il rigoroso protocollo di sicurezza stabilito da LaLiga”.

L’intero comunicato del club iberico verte dunque sul rispetto dei protocolli e delle norme sanitarie relativi al Covid-19.

