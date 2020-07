Deportivo La Coruna, comunicato UFFICIALE: “Risultati non validi”

I casi di positività in Liga 2 hanno avuto ripercussioni importanti nella lotta per non retrocedere: il comunicato del Deportivo La Coruna

Non ci sta il Deportivo La Coruna dopo la matematica retrocessione nella terza serie spagnola arrivata senza scendere in campo contro il Fuenlabrada. La partita è stata rinviata per la positività di sei calciatori del club avversario, ma si sono disputate le altre gare di giornata. I risultati hanno decretato la certezza della discesa in terza serie del Deportivo che però non ci sta.

In un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha spiegato che la decisione più corretta, e appoggiata dalla gran parte delle squadre coinvolte, era di rinviare tutte la gare del turno di Liga 2. Ciò che non è accaduto ed allora il Deportivo La Coruna ora non considera validi i risultati maturati. “Per questo, a nostro avviso – si legge nel comunicato della società – tutto quanto accaduto dall’annuncio della sospensione della nostra gara e non del resto della giornata, non ha alcuna validità per la determinazione del finale di una competizione, che dovrebbe verificarsi sempre in condizioni di uguaglianza”.