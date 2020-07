Otto positivi al coronavirus nel Fuenlabrada, club spagnolo di Segunda Division: l’ultima giornata della Serie B spagnola va verso la sospensione

Il calcio spagnolo potrebbe tornare nell’incubo della sospensione a causa del COVID-19. La Liga si è chiusa ieri, mentre la giornata finale della Segunda Division sarebbe in programma questa sera, con ancora in gioco una promozione e due retrocessioni. Il condizionale è d’obbligo: otto rappresentanti del Fuenlabrada, di cui sei calciatori, oggi sono risultati positivi al COVID-19.

Una situazione delicatissima che sta spingendo la Lega a sospendere tutte le sfide previste oggi. La sfida tra il ‘Fuenla’ e il Deportivo, infatti, era decisiva sia per la promozione che per la lotta salvezza. I galiziani avevano bisogno di vincere per evitare l’inferno della Segunda B, mentre i madrileni, con un punto, avrebbero conquistato i playoff, lasciando fuori Elche e Rayo Vallecano.

I calciatori e membri dello staff positivi, ovviamente, saranno messi in quarantena: impossibile per il Fuenlabrada scendere in campo in queste condizioni. La decisione sarà presa a breve: se la Liga spinge per la sospensione totale, la Federazione vorrebbe spostare soltanto la gara tra madrileni e ‘Depor’.

