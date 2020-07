I dati relativi al coronavirus del bollettino del 20 luglio: calano i nuovi casi positivi. Tutti i numeri

È stato diramato come di consueto a metà pomeriggio il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. I dati relativi ad oggi 20 luglio raccontano di un calo dei nuovi positivi: sono infatti 190 nuovi contagi mentre ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Il Ministero della Salute ha inoltre comunicato 13 nuovi decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano state soltanto tre.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 244.624 persone, mentre sono 12.404 gli attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese: di questi 11.612 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 745 persone sono ricoverate con sintomi mentre i pazienti in terapia intensiva sono 47.

Attualmente positivi: 12.404

Deceduti: 35.058 (+13, +0%)

Dimessi/Guariti: 197.162 (+213, +0,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 47 (-2, -4,1%)

Tamponi: 6.262.302 (+24.253)

Totale casi: 244.624 (+190, +0,08%)

