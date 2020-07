Coronavirus, allarme Oms: record di casi nel mondo in un solo giorno

Record di contagi da Coronavirus in una sola giornata: oltre 250 mila i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. L’allarme lanciato dall’Oms

259.848 contagiati da Coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore. Numeri spaventosi, che sottolineano come quella di ieri sia stata la giornata peggiore nel corso di tutta l’epidemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) pubblicando i dati. Ad incrementare il numero di contagiati ha contribuito l’impennata di casi negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica.

Negli USA la situazione più grave si verifica in Florida, nuovo epicentro dell’epidemia. Lo stato ha registrato oltre 10 mila nuove infezioni e 90 morti in più sabato, portando il numero totale di casi a oltre 337 mila e il bilancio delle vittime a oltre 5 mila. Anche il Texas, per il quinto giorno consecutivo, ha riferito di oltre 10 mila nuovi casi. Gli scienziati hanno poi riferito che l’India potrebbe essere ancora lontana mesi dal raggiungere il picco, nonostante il paese abbia già il terzo numero più alto di casi confermati. Situazione grave anche in Brasile, Sudafrica (lo stato africano più colpito) e Messico, dove si sono registrate 7.615 nuove infezioni rispetto al giorno precedente. I casi totali nel mondo sono quasi 14,3 milioni e le vittime poco oltre le 600 mila. Secondo L’Oms 7.360 solo nelle ultime 24 ore. Non succedeva dal 10 maggio.