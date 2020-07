Calciomercato Napoli, scambio più 20 milioni | Koulibaly via subito

Dalla Spagna: il Real Madrid vuole chiudere in settimana l’acquisto del senegalese. Sul piatto il cartellino di Jovic

Vinta la Liga e in attesa di riprendere la Champions League – dove servirà un’impresa contro il Manchester City per ribaltare la sconfitta casalinga 1-2 dell’andata – il Real Madrid si concentra sul calciomercato. Tra gli obiettivi principali dei blancos c’è quello di rinforzare il pacchetto arretrato con un difensore centrale che possa affiancare Sergio Ramos nel breve periodo e raccoglierne l’eredità in futuro. Zinedine Zidane avrebbe individuato in Kalidou Koulibaly il profilo ideale, visto che né Militao né Nacho danno le garanzie necessarie al tecnico francese. Il presidente Florentino Perez sarebbe pronto ad accontentarlo ed avrebbe già un piano.

Secondo quanto affermato dal sito spagnolo ‘Diario Gol’, il Real Madrid vorrebbe chiudere l’affare con il Napoli già questa settimana. L’obiettivo è quello di evitare che possa scatenarsi un’asta per Koulibaly, sul quale è forte l’interesse del Manchester City, e che il prezzo possa salire in caso di passaggio del turno in Champions contro il Barcellona. Sfruttando l’interessamento del Napoli per il centravanti serbo Luka Jovic, le ‘Merengues’ avrebbero proposto uno scambio che prevede un conguaglio di 20 milioni di euro in favore del club di De Laurentiis. Peraltro il difensore senegalese avrebbe già dato il suo ok al trasferimento al Real Madrid, giudicando conclusa la sua avventura partenopea.

