Cercasi bomber in casa Juventus. Con Higuain verso l’addio a fine stagione, i bianconeri hanno messo nel mirino alcuni talenti del torneo italiano e non solo. Così, mentre la squadra si avvicina (non senza critiche e difficoltà) al nono Scudetto consecutivo, Paratici prosegue il suo lavoro sul mercato. In suo aiuto potrebbero arrivare alcuni super agenti internazionali: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Juventus, le ultime su Jimenez e Milik

Tra i nomi caldi per la Juventus c’è Raul Jimenez del Wolverhampton, per il quale, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe esserci l’aiuto del super agente Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo e consulente esterno degli inglesi. Nel’eventuale accordo i bianconeri potrebbero inserire la carta Ramsey, mentre gioverebbero di uno sconto sull’ingaggio di Jimenez grazie al Decreto Crescita. La Juventus, però, punta anche Milik: nella trattativa col Napoli potrebbe rivelarsi decisivo l’aiuto di Fali Ramadani, che vanta un buon rapporto con il club di De Laurentiis.

