Calciomercato Roma, i malumori tra Zaniolo e il tecnico Fonseca diventano un caso: previsto un summit tra le parti per fare chiarezza

Tensione in casa Roma per i recenti malumori tra Nicolò Zaniolo e il tecnico giallorosso Fonseca, dopo la gara di campionato con il Verona in cui il giocatore è stato rimproverato dal tecnico per l’atteggiamento in campo. Il classe 1999 non ha preso bene le critiche, i rumours di calciomercato sono tornati a farsi insistenti. Le pretendenti non mancano, a cominciare da Juventus, Inter e Tottenham. Secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, come raccontato nei giorni scorsi, Zaniolo vuole restare alla Roma. Ma queste ultime frizioni potrebbero causare non pochi problemi nel rapporto tra il giocatore e il club. Angelo Mangiante di ‘Sky Sport’ ha riferito, a ‘ReteSport’, che in settimana Claudio Vigorelli, agente del talento giallorosso, sarà a Trigoria per confrontarsi con la società e capire la situazione.

