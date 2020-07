Le ultime in casa Roma sul futuro del talento giallorosso, Nicolò Zaniolo

Continua a tenere banco in casa Roma la situazione legata a Nicolò Zaniolo. I recenti malumori del talento giallorosso e le scintille con Fonseca non hanno fatto altro che aumentare le indiscrezione di calciomercato sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il classe 1999 si è sentito accusato ingiustamente dall’allenatore portoghese e sperava di essere più protetto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il suo futuro resta così in bilico: Juventus, Inter e Tottenham restano infatti in agguato nonostante la Roma non abbia ancora ricevuta un’offerta ritenuta adeguata. In ogni caso, come raccontato da Calciomercato.it, ad oggi Zaniolo vuole restare alla Roma ma non è escluso che di fronte ad un’offerta da oltre 50 milioni di euro Pallotta possa decidere di privarsi del giocatore, soprattutto per far fronte alle note esigenze di bilancio. Staremo a vedere.

