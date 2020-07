Zidane, durante la conferenza stampa di oggi, ha aperto all’addio al Real Madrid nella prossima stagione. Il francese è stato accostato più volte alla Juventus

Zinedine Zidane ha conquistato la sua seconda Liga da allenatore del Real Madrid, la 34esima nella storia del club. Con 11 titoli da quando siede sulla panchina blanca (tre Champions League, due Liga, due Mondiali per Club, due Supercoppe europee e due di Spagna), il madridismo lo ritiene ormai un intoccabile, come quando con le sue giocate illuminava il prato del Bernabeu. Zizou, però, non ha voluto dare certezze sul suo futuro, aprendo scenari che in questo periodo erano inattesi.

Calciomercato Juventus, Zidane: “Vedremo fino a quando resterò al Real”

Nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio, alla vigilia del match col Leganes, ha infatti dichiarato: “Se resterò anche nella prossima stagione? Nessuno sa cosa accadrà, per questo preferisco non parlarne. Ho un contratto, sono felice e mi piace quello che faccio, ma nel calcio non si sa mai. Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Per ora sono qui, ma vedremo fino a quando”.

Le dichiarazioni del francese, inevitabilmente, hanno sorpreso e preoccupato i tifosi del Real, e riapriranno i rumors di calciomercato dei mesi scorsi. Zidane è stato accostato più volte alla Juventus nelle passate stagioni ed ora, con la crisi che vive Maurizio Sarri, se l’ex Napoli dovesse essere esonerato, prevedibilmente il francese sarà inserito tra i candidati alla panchina bianconera. L’allenatore merengue ha parlato chiaro: per ora sono a Madrid, nella prossima stagione chissà. Telenovela in arrivo.

