Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, che piace moltissimo al Milan ha rotto oggi il silenzio parlando di futuro

Il nuovo Milan targato Rangnick inizierà a prendere forma al termine della stagione. Tra i nomi più spesso accostati ai rossoneri c’è senz’altro Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, che ha impressionato mezza Europa. Il polivalente calciatore ungherese è però ancora in attesa di capire il proprio futuro e ai microfoni di ‘Nemzeti Sport’, rompe il silenzio: “Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Mi arrivano tante notizie ovviamente,alcuni dei miei conoscenti mi hanno chiamato per sapere se quelle voci sono vere, ma ho risposto loro di leggere l’articolo e poi lo scopriranno più avanti. Per ora non penso al futuro, dopo l’ultima partita del campionato austriaco sentivo il bisogno di riposare. Il riposo è finito comunque, questa settimana mi sto già allenando seguendo il programma che mi ha dato il Salisburgo”.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

FUTURO – “Mi preparerò così fino domenica prossima, poi il 27 luglio tornerò a Salisburgo per iniziare la preparazione. Futuro? Non so dove giocherò, so solo che se lavoro come ho fatto finora non rimarrò deluso da nessuna parte“.

Anche il suo agente Esterhazy Matthias ha deciso di non sbilanciarsi: “Non abbiamo alcuna fretta, il mercato partirà a settembre è c’è tempo per decidere l’offerta e la soluzione migliore. Se decidiamo il futuro di Dominik tra qualche settimana non finiamo di certo in galera!”.

