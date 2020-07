Calciomercato Milan, via Laxalt: incontro in sede per lo scambio

Il Milan si muove anche sul calciomercato: incontro per il futuro di Diego Laxalt, a cui ha partecipato l’entourage, i dirigenti rossoneri e un’altra società

Il Milan di Pioli continua a volare e con il Parma ha centrato la quinta vittoria nelle ultime sette partite. I rossoneri hanno dato prova una volta di più anche di solidità mentale, visto che i tre punti sono arrivati in rimonta. Nel frattempo, la dirigenza lavora anche sul calciomercato pur con un futuro ancora tutto da decifrare, sia in panchina che dietro la scrivania. Tra i sicuri partenti c’è senza dubbio Diego Laxalt, per cui ieri c’è stato un incontro a Casa Milan con una società estera per un possibile scambio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel vertice andato in scena ieri nella sede rossonera, erano presenti Maldini, Massara, Vicente Casella, l’agente dell’uruguaiano La Florio e anche Pavlovic, intermediario per la Lokomotiv Mosca. Come riporta ‘Sky Sport’, l’interesse dei russi era già noto nelle ultime settimane per l’esterno: il Milan ha ascoltato la proposta e sarebbe anche disposto ad andare incontro al calciatore. Qui entra in scena un altro fattore, perché la Lokomotiv vorrebbe includere nell’affare il cartellino di Aleksej Miranchuk, di cui i due club avevano già parlato. E’ legato ai moscoviti da una clausola di 8 milioni, ma viene valutato 20: cifra troppo alta per il Milan, ma il giocatore piace. I rossoneri hanno chiesto e ottenuto un ‘rinvio a giudizio’ di 10 giorni e le parti torneranno a sentirsi.