Magic moment per Franck kessie che ha riconquistato il Milan. Il centrocampista ivoriano ha parlato di obiettivi e futuro

Criticato lungamente nei mesi scorsi, ora Franck Kessie ha ripreso il suo posto al centro dell’universo Milan con prestazioni sempre in crescendo e gol davvero pesanti. Il mediano ivoriano ha parlato dell’attuale momento e degli obiettivi futuri a ‘Sky Sport’: “Abbiamo vinto con le grandi squadre perchè il Milan è una grande squadra. Dobbiamo cercare di rimanere concentrati e cercare di continuare questo momento positivo fino alla fine. Tutto è possibile. Dobbiamo dare sempre il massimo, dobbiamo fare punti in tutte le partite e non pensare alla Roma. Tutti si impegnano, sia chi gioca e chi entra dalla panchina che entrano con grande determinazione. Ho un bel rapporto con tutta la squadra, rido e scherzo con tutti. Sono molto contento per Hakan, sta tornando ai livelli visti in Germania. Ibrahimovic è un grandissimo campione e ha portato tanta esperienza in squadra. Quando sei vicino a lui è capace di aiutarti”.

FUTURO – “I giornalisti dicevano che sarei potuto partire ma nè io nè la società avevamo questa volontà. Io rimarrò qua fino alla fine del mio contratto perchè sto molto bene“.

