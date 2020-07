Calciomercato, l’ex Juventus Elia: “Ho offerte in Serie A. Voglio tornare”

L’esterno offensivo olandese è in scadenza di contratto e rivela: “In passato vicinissimo a Fiorentina e Sampdoria”.

A 9 anni dalla breve e sfortunata esperienza con la maglia della Juventus, l’attaccante esterno olandese classe 1987 Eljero Elia è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. “Voglio tornare in Serie A e far vedere a tutti chi sono: a quei tempi ero giovane e non ebbi pazienza” ha detto al sito ‘gianlucadimarzio.com’. In scadenza di contratto con l’Istanbul Basaksehir, con cui sta per vincere uno storico scudetto, l’ex Juve parla del futuro e svela dei retroscena sul passato: “In passato mi volevano Sampdoria e Fiorentina: trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e Werder Brema chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. In entrambe le occasioni ero già in aeroporto ad aspettare il volo… Il mio agente sta parlando con alcuni club italiani: sono pronto a tornare, ma non posso dire nulla”. Come svelato da Calciomercato.it la scorsa settimana il Genoa è tra i club che hanno sondato il terreno per Elia. Staremo a vedere.

