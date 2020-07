Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO | Nel mirino l’ex Juventus

Il Genoa di Preziosi interessato a Eljero Elia, esterno olandese con trascorsi alla Juventus attualmente in forza ai turchi del Basaksehir

Possibile ritorno in Serie A per Eljero Elia. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l’esterno olandese è finito nel mirino del Genoa di Preziosi. Il 33enne ha un passato poco felice alla Juventus – appena 5 le presenze nella stagione 2011/2012 – ma rappresenta ora un’ottima occasione a costo zero visto che il suo contratto col Basaksehir scade al termine della stagione.

Il club turco vorrebbe tenerselo, ed è nel mirino pure del Sivaspor, ma al momento lui e la sua famiglia (composta da 4 figli) punta a riavvicinarsi a casa preferendo quindi destinazioni quali Inghilterra, Olanda stessa e Italia. Ovviamente il Genoa può essere una possibilità solo in caso di permanenza in massima serie della squadra di Nicola, ora quart’ultima con soli due punti sopra la zona retrocessione.

