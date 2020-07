Calciomercato Inter, nessuno incedibile: Suning fissa il prezzo per Eriksen

L’Inter guarda al mercato: nessuno è incedibile. Eriksen può partire, così come Brozovic o Skriniar: possibile affare per Sanchez con il Manchester United.

Subito ai saluti? A gennaio, al suo arrivo, è stato giudicato come il colpo del mercato invernale. I lampi mostrati da Christian Eriksen sono però fino ad ora stati troppo pochi. Il centrocampista danese non sembra aver trovato il giusto feeling con Antonio Conte e non è escluso che la sua permanenza all’Inter possa durare soltanto sei mesi.

Calciomercato Inter, nessuno è incedibile. Neppure Eriksen

Suning avrebbe infatti stabilito che nessun giocatore è incedibile, neppure il danese scuola Ajax. Eriksen potrebbe quindi partire a fronte di un’offerta economica cospicua: si parla di 60 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe all’Inter di effettuare una super-plusvalenza. Lo riferisce ‘Sportmediaset’, che sottolinea anche come altri big possano dire addio nella prossima sessione di mercato, sempre a fronte di una giusta offerta.

Anche Skriniar e Brozovic potrebbero infatti salutare. Nessuno è incedibile per Suning. E il difensore slovacco potrebbe finire in uno dei due club di Manchester. Sia il City che lo United sono interessati e con quest’ultimo non è escluso che si possa intavolare una trattativa che coinvolga anche Alexis Sanchez.

Il cileno è apparso come uno degli uomini più in forma in questo periodo post-Covid. Il suo cartellino è di proprietà degli inglesi, che però non vogliono confermarlo. Nonostante alcuni infortuni, Sanchez ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla squadra e l’Inter vorrebbe trattenerlo. Deve però trovare la formula giusta: Skriniar potrebbe essere il tassello corretto per intavolare una trattativa.

