Calciomercato, rottura Conte-Eriksen: l’Inter ha trovato la soluzione

L’Inter pensa a come risolvere la questione Eriksen, poco utilizzato da Conte: nel calciomercato di settembre la soluzione

Ancora una panchina per Christian Eriksen che, dopo i pochi minuti contro il Verona, contro il Torino ha fatto un’altra breve apparizioni entrando in campo nel finale di gara. Con Conte l’amore non è sbocciato. Il tecnico dell’Inter non lo vede nel suo tipo di gioco, le caratteristiche del danese poco si allineano con l’idea di calcio dell’ex commissario tecnico. Ecco allora che per l’ex Tottenham si fa strada una idea che potrebbe risolvere il ‘caso’.

Come riferisce ‘sportmediaset.it’, infatti, la dirigenza interista starebbe pensando ad utilizzare Christian Eriksen come contropartita tecnica in qualche scambio. L’idea è quella di puntare ad un calciatore più congeniale al modulo di Conte e ‘sacrificare’ il danese per arrivarci. Soltanto un’ipotesi al momento con Eriksen che da grande colpo di gennaio si è trasformato in un oggetto misterioso.