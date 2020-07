Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. L’attaccante svedese rincara la dose: “Se le cose stanno così, difficile che rimanga”

Continua a tenere banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan.Il fuoriclasse svedese, protagonista assoluto dell’ultimo match contro la capolista Juventus, a fine gara aveva spaventato i tifosi rossoneri avvicinando l’addio al ‘Diavolo’. Il 38enne attaccante è perplesso sulle scelte societarie, con Gazidis che si affiderà a Rangnick in panchina nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, idea CLAMOROSA: “Ibrahimovic allenatore o vice!”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic sempre più lontano

Milan, parole d’addio per Ibrahimovic: “Difficile che rimanga”

In un’anticipazione a ‘Sportweek’, Ibra ha rincarato la dose: “Io il migliore, al Milan gioco gratis. Rangnick? Chi è? E non so se resto…”, le parole dell’ex Juventus e Inter. Lo svedese ha poi aggiunto: “Con Gazidis faccia a faccia necessario. Ma se le cose stanno così, difficile che rimanga“. Ibrahimovic vuole trascinare in Europa il Milan nel finale di campionato, per quello che potrebbe essere l’ultimo regalo prima di dare l’addio al ‘Diavolo’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> SONDAGGIO CM.IT – Milan, futuro Ibrahimovic: tifosi combattuti