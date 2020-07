Il futuro di Ibrahimovic continua ad agitare il mercato del Milan. E mentre l’addio appare sempre più probabile, ecco spuntare una nuova idea

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale nelle sue dichiarazioni. Quelle rilasciate al termine della vittoria del suo Milan, in rimonta, contro la capolista Juventus avevano un obiettivo preciso: la società. Lo svedese, tornato a gennaio in rossonero al termine dell’esperienza in Major League Soccer, dovrebbe dire addio al club di Elliott per fare ritorno in Svezia, all’Hammarby di cui è comproprietario. Ma la gestione di questi mesi, non è piaciuta al 38enne centravanti. In ogni caso, il suo apporto, anche carismatico, è stato importante per risollevare le sorti della squadra allenata da Stefano Pioli, con sui si è creato un ottimo feeling: sei i gol realizzati in tredici partite per Ibra ma, soprattutto, grande grinta e carattere trasmesso ai compagni di squadra. E c’è chi lo vorrebbe anche in panchina: “L’ho detto da subito, Ibra allenatore o vice allenatore – le parole di Vito Elia, opinionista di ‘Top Calcio 24’ – È un ‘PiolIbra’ questo Milan, la sua presenza in campo incute paura nelle difese avversarie. È un bellissimo connubio, che l’anno prossimo potrebbe darci una mano per lottare per un posto in Champions League. In futuro, vedo lo svedese allenatore”. Una idea che, se dovesse realizzarsi, avrebbe davvero del clamoroso.

