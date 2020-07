SONDAGGIO CM.IT – Milan, futuro Ibrahimovic: tifosi combattuti

L’attaccante svedese non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro. I tifosi rossoneri si dividono sui social

A poche giornate dalla fine del campionato, il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. L’attaccante svedese del Milan non ha ancora sciolto i dubbi in vista della prossima stagione, il contratto è in scadenza e sono diverse le voci circolate nelle ultime settimane circa un suo possibile ritorno in patria. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cosa dovrebbe fare il Milan con lui? Questa domanda l’abbiamo posta ai lettori di Calciomercato.it con un sondaggio lanciato su Twitter. Per il 28,6% la dirigenza rossonera dovrebbe rinnovargli il contratto e garantirgli un futuro nel club. Il 26% ha scelto l’opzione che prevede solo il rinnovo, per il 23,4% via libera alla permanenza con Rangnick. L’addio invece è stato scelto dal 22,1%.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ESCLUSIVO: sondaggi di Milan e Roma per Godfrey

Calciomercato Milan e Inter, sprint dalla Russia per Gaich | Ultime di CM.IT