Antonio Conte ha chiesto rinforzi di esperienza e a centrocampo rispunta il nome di Kante, che piace anche alla Juventus e al Real

Dopo la disfatta interna contro il Bologna, Antonio Conte è tornato alla carica con la dirigenza dell’Inter, invocando l’arrivo di giocatori di esperienza internazionale un po’ in ogni ruolo. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome di Tonali resta sicuramente il più caldo, ma l’ex Ct azzurro ha in mente di affiancargli un profilo più navigato. Non a caso, di recente si è parlato di un prepotente ritorno di fiamma per Vidal, anche se il centrocampista cileno è in buona compagnia sul taccuino di Marotta.

Calciomercato Inter, idea Kante: ecco il prezzo

Il tecnico nerazzurro, secondo ‘Tuttosport’, è pronto a guardare ancora una volta alla sua ex casa, il Chelsea. Oltre alla trattativa già avviata per Emerson Palmieri, infatti, i nerazzurri avrebbero fatto un pensierino su Ngolo Kante. Il francese non viene ritenuto incedibile, ma ha una valutazione di 70 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Real Madrid.

