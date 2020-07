Il calciomercato Roma vede Fonseca in bilico: da De Rossi a Spalletti e Pochettino, i nomi per sostituirlo

Situazione complicata per Fonseca sulla panchina della Roma. I risultati negativi, uniti a prestazioni deludenti, hanno messo in bilico la posizione del tecnico. Il rischio esonero non sembra più utopia. Così, mentre i giallorossi proseguono la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, sul mercato avanzano già i nomi dei possibili sostituti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Roma, esonero Fonseca: le ultime su De Rossi, Spalletti e Pochettino

Le prossime due partite contro Parma e Brescia, riporta il ‘Corriere dello Sport’, potrebbero rivelarsi decisive per Fonseca. La società, nonostante le dichiarazioni di facciata, potrebbe decidere di dare una scossa all’ambiente esonerandolo e chiamando Alberto De Rossi come traghettatore fino al termine della stagione. La linea più morbida prevede invece la permanenza di Fonseca, anche se per il prossimo campionato avanzano già nuove idee. La clamorosa suggestione sarebbe il nuovo ritorno di Luciano Spalletti, avvistato insieme a Baldini nei giorni scorsi. Il toscano, in realtà, è legato ancora per un anno all’Inter e sembra non voler rinunciare al suo stipendio. Il consulente di Pallotta è inoltre affascinato da Mauricio Pochettino, fermo dopo l’esperienza al Tottenham e voglioso di andare in club con grandi ambizioni. Anche lui resta un’opzione difficile per l’elevato ingaggio da oltre 12 milioni di euro a stagione attualmente percepito.

