Calciomercato Roma, Fonseca in bilico | Pronto il sostituto dalla Spagna

Il futuro di Paulo Fonseca a Roma è ancora tutto da scrivere. Il tecnico giallorosso sarebbe sotto esame e non è sicura la permanenza. Spunta il nome del possibile erede

La Roma non sta vivendo di certo un gran momento di forma dal rientro in campo dopo la lunga sosta. I giallorossi di Fonseca hanno infatti visto probabilmente sfumare le residue speranze Champions e non è da escludere una riflessione sul destino del tecnico, al netto delle ultime smentite di Pallotta. L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna, con ‘Todofichajes’ che parla già dell’eventuale sostituto dell’ex Shakhtar che avrebbe persino i giorni contati alla Roma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La testata iberica mette in evidenza il nome di Marcelino García Toral come possibile erede di Fonseca. L’allenatore spagnolo è da tempo alla ricerca di una nuova avventura e i primi contatti tra le parti ci sarebbero addirittura già stati con il tecnico predisposto a prendere in mano le redini della Roma.

