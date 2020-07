Barcellona, Bartomeu allo scoperto su Messi, Setien e Neymar

Non solo Lautaro. Dal futuro di Messi e Setien a Neymar: il presidente del Barcellona Bartomeu allo scoperto sui temi di calciomercato

Non solo Lautaro Martinez nella lunga intervista rilasciata da Bartomeu. Ai microfoni di ‘RAC1’, il presidente del Barcellona ha anche parlato del futuro di Messi e Setien: “Leo ha un contratto fino al 2021 ed è evidente che abbiamo l’obbligo di rinnovarlo. È il miglior giocatore del mondo. Lo vedo tranquillo, ha detto molte volte che vuole ritirarsi con il Barça e io mi aspetto che faccia così. Setien? Non rimpiango l’addio di Valverde: ci serviva una scossa. Setien continuerà con noi, siamo contenti dei progressi della squadra: prima proviamo a vincere la Liga, poi la Champions. Xavi è un grande allenatore e un giorno sarà qui. E farà benissimo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Più complicata, infine, l’operazione Neymar: “È poco probabile un’operazione così. La situazione economica di tutti i club europei è piuttosto difficile”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Tronchetti Provera: “Messi? Noi possiamo aiutare, ma…”

VIDEO CM.IT | Inter, Guelpa: “Lautaro non andrà al Barcellona”. Ecco perché