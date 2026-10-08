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Inter, Chivu perde Curtis Jones: salta 5 partite e derby a rischio

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Non arrivano buone notizie per l’allenatore nerazzurro: stop in allenamento per il centrocampista inglese. Le ultime e i tempi di recupero

Tegola per l’Inter e Cristian Chivu. Nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile si è fermato infatti Curtis Jones, che sarà costretto a restare ai box per 2-3 settimane.

Curtis Jones all'Inter Store
Curtis Jones all’Inter Store di San Babila – Foto Calciomercato.it

Il centrocampista inglese si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra come riporta il comunicato del club nerazzurro.

Inter, infortunio Jones: le ultime e i tempi di recupero

Un infortunio che non ci voleva per Chivu, considerando il tour de force che attende l’Inter e con l’ex Liverpool che puntava a guadarsi un ruolo da protagonista dopo la sosta per le nazionali.

Jones sarà indisponibile per circa 15-20 giorni e salterà diverse partite tra campionato e Champions League, ad iniziare dal match casalingo di sabato pomeriggio a San Siro contro il Parma. L’obiettivo dello staff medico e di Chivu è quello di riavere in campo il giocatore inglese fine mese, tra la trasferta di Venezia e il derby con il Milan.

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