Carvajal sbarca in Serie A? Milan o Juventus: come stanno le cose

L’esperto difensore spagnolo figura ancora tra gli svincolati dopo il mancato rinnovo e il conseguente addio al Real Madrid
Dopo il trasferimento a sorpresa di Alaba all’Udinese, restano comunque altri svincolati di lusso ancora sul mercato e in cerca di squadra.
Tra questi spicca senza dubbio Daniel Carvajal, ex bandiera del Real Madrid e alfiere pluridecorato anche della Spagna oltre ai ‘Blancos’. Il terzino iberico nelle ultime stagioni ha dovuto convivere con alcuni infortuni importanti e in estate il Real ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno.
Calciomercato, Carvajal non è nel mirino di Juve e Milan
Carvajal è stato proposto a diversi club negli ultimi tempi in giro per l’Europa, tra cui spicca anche la Serie A.
Specialmente Milan e Juventus sono state accostate al 34enne spagnolo, considerando evidentemente l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero. Come in estate, però, al momento non si registrano interessamenti concreti dall’Italia per Carvajal, con le due società italiane intenzionate eventualmente a puntare su altri obiettivi per la corsia destra in vista della riapertura del mercato invernale a gennaio.
Insieme alle incertezze legate alle condizioni fisiche, pesano inoltre le richieste del difensore spagnolo che al Real Madrid percepiva un ingaggio da oltre 6 milioni netti a stagione.
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