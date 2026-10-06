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Carvajal sbarca in Serie A? Milan o Juventus: come stanno le cose

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L’esperto difensore spagnolo figura ancora tra gli svincolati dopo il mancato rinnovo e il conseguente addio al Real Madrid

Dopo il trasferimento a sorpresa di Alaba all’Udinese, restano comunque altri svincolati di lusso ancora sul mercato e in cerca di squadra.

Milan e Juventus, le ultime su Carvajal
Daniel Carvajal tra gli svincolati di lusso (Ansa) – Calciomercato.it

Tra questi spicca senza dubbio Daniel Carvajal, ex bandiera del Real Madrid e alfiere pluridecorato anche della Spagna oltre ai ‘Blancos’. Il terzino iberico nelle ultime stagioni ha dovuto convivere con alcuni infortuni importanti e in estate il Real ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno.

Calciomercato, Carvajal non è nel mirino di Juve e Milan

Carvajal è stato proposto a diversi club negli ultimi tempi in giro per l’Europa, tra cui spicca anche la Serie A.

Dani Carvajal
Daniel Carvajal, 34 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Specialmente Milan e Juventus sono state accostate al 34enne spagnolo, considerando evidentemente l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero. Come in estate, però, al momento non si registrano interessamenti concreti dall’Italia per Carvajal, con le due società italiane intenzionate eventualmente a puntare su altri obiettivi per la corsia destra in vista della riapertura del mercato invernale a gennaio.

Insieme alle incertezze legate alle condizioni fisiche, pesano inoltre le richieste del difensore spagnolo che al Real Madrid percepiva un ingaggio da oltre 6 milioni netti a stagione.

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