Mancini sorride a metà: il nerazzurro lascia il ritiro, niente Francia

Infortunio nel vittorioso match in Turchia: il giocatore non sarà disponibile per le prossime due partite di Nations League

L’Italia torna a sorridere dopo la roboante vittoria sul campo della Turchia e si avvicina con rinnovata fiducia al big match di Parigi in programma venerdì sera contro la Francia di Zidane.

C’è però una brutta notizia a far storcere il naso a Roberto Mancini, visto che il Ct della Nazionale azzurra dovrà rinunciare a Giacomo Raspadori per le prossime due gare di Nations League. L’attaccante dell’Atalanta ha rimediato un infortunio contro la Turchia e ha lasciato nelle scorse ore il ritiro di Coverciano.

Italia, infortunio per Raspadori: salta Francia e Turchia

Raspadori era stato uno dei migliori a Bursa dello scoppiettante primo tempo dell’Italia, ma all’intervallo era rimasto negli spogliatoi a causa di un problema fisico come comunicato dalla federazione italiana.

Niente Francia quindi per l’ex Sassuolo, Napoli e Atletico Madrid, che dovrà saltare anche il successivo match di ritorno a Bologna contro la Turchia. Un’assenza pesante per il Ct Mancini, che aveva trovato in Raspadori un elemento preziosissimo per il suo scacchiere tattico come si è visto nella trasferta di lunedì a Bursa.

Il 26enne attaccante – che ha accusato un problema muscolare alla coscia – sarà rivalutato nei prossimi giorni dai medici dell’Atalanta per decifrare con esattezza i tempi di recupero.