Terremoto in Premier, Manchester City colpevole di violazioni finanziarie: cosa rischia

Colpo di scena nel campionato inglese, incredibile quello che sta accadendo in queste ore.

Terremoto improvviso nel calcio inglese. La Commissione Indipendente che ha giudicato il Manchester City per le 115 accuse di violazioni finanziarie ha ritenuto il club allenato da Enzo Maresca colpevole di tutto questo: sotto i riflettori sono finiti contratti fittizi con sponsor, tecnici e calciatori, conti taroccati per l’equivalente di oltre un miliardo di euro in 9 stagioni, irregolarità per quel che riguarda il Fair Play Finanziario di Uefa e Premier League.

Il Manchester City, che ha tempo fino a venerdì per presentare appello, adesso rischia grosso: dalla multa senza un tetto massimo all’espulsione dalla Premier League, passando per una penalizzazione di punti senza che sia previsto un numero massimo predeterminato o per una sospensione dalla Premier League per un periodo stabilito dalla Commissione.

In passato (2004) Everton e Nottingham Forest sono state penalizzate rispettivamente di 10 e 4 punti ma parliamo di condotte totalmente diverse per durata e natura. E ora Maresca e i tifosi del City tremano…