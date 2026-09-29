Francia-Italia, un’assenza eccellente e due rientri tra gli azzurri

Dopo la vittoria sulla Turchia per 1-4 in trasferta è tornato il sereno in casa Italia con gli azzurri che preparano la partita contro la Francia, valida per la terza giornata di Nations League.
Un successo, quello degli azzurri, che rilancia le ambizioni della formazione di Roberto Mancini anche in ottica qualificazione ai quarti di finale.
In vista della partita contro la Francia ci saranno due rientri tra i convocati con Mancini e Barella, rimasti a Coverciano durante la sfida alla Turchia, che saranno convocati e con ogni probabilità giocheranno titolari. Tra i francesi, invece, confermata l’assenza eccellente di Kylian Mbappé.
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