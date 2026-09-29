Inter, buone notizie per Chivu: come stanno Spence, Dimarco e Calhanoglu

Le ultimissime in casa nerazzurra in vista della ripresa del campionato contro il Parma a San Siro.

Mancano undici giorni al match contro il Parma, valevole per la sesta giornata di campionato, e in casa Inter arrivano buonissime notizie per Chivu che potrebbe avere a disposizione tre degli uomini più importanti della sua rosa.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Spence, Dimarco e Calhanoglu sarebbero infatti ormai sulla via del recupero.

Il laterale inglese ha svolto il suo primo allenamento assieme a tutto il resto del gruppo, mentre Federico Dimarco ha svolto parzialmente la seduta agli ordini di Chivu. Il centrocampista turco, infine, sta aumentando i carichi di lavoro e si appresta a tornare in campo. Tre splendide notizie per l’Inter che è attesa a ottobre da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League.