Rabiot vicino al rinnovo fino al 2030: accordo ad un passo con il Milan

Il Milan si avvicina a grandi passi al rinnovo di Adrien Rabiot con il centrocampista francese che dovrebbe presto prolungare il suo contratto con i rossoneri.
Secondo quanto affermato da TuttoSport il Milan vorrebbe prolungare il contratto di Adrien Rabiot, attualmente in scadenza nel giugno del 2028. Il centrocampista è un punto fermo anche sotto la gestione di Ruben Amorim e il club vuole chiudere l’operazione prima della fine dell’anno.
L’idea è quella di allungare l’accordo fino al 2030 con un aumento dell’ingaggio del classe 1995, pronto a diventare una bandiera della formazione rossonera.
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