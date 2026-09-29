Inter, Bisseck lascia la Nazionale e rientra a Milano: il motivo

Aggiornamenti importanti in casa nerazzurra, ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

L’Inter continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. I nerazzurri se la vedranno con il Parma sabato 10 ottobre e Chivu non vuole cali di concentrazione, nonostante i pochi uomini a disposizione in questi giorni ad Appiano Gentile.

L’allenatore dell’Inter, però, si appresta a riabbracciare Yann Bisseck che lascia il ritiro della Germania e fa ritorno a Milano.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il ct della Germania, Jurgen Klopp, avrebbe diviso la rosa in due gruppi e Bisseck farebbe parte del primo che ha disputato i match contro Olanda e Grecia. Per le altre due gare contro Serbia e Grecia toccherà al secondo gruppo e, quindi, Bisseck potrà fare ritorno ad Appiano per mettersi a disposizione di Chivu.