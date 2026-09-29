Montella al tappeto e contestato: vogliono le dimissioni dopo Turchia-Italia

I tifosi turchi si scagliano contro il tecnico italiano dopo la goleada casalinga rimediata in Nations League contro gli Azzurri di Mancini

Se l’Italia di Mancini si rilancia, sono tempi duri invece per Vincenzo Montella dopo la serata da incubo contro gli Azzurri.

La sua Turchia rimedia la seconda sconfitta in tre giorni nella prima fase di Nations League e resta mestamente in fondo alla classifica con zero punti. I turchi rischiano seriamente la retrocessione in Lega B dopo il pesantissimo 4-1 casalingo rimediato contro l’Italia, che getta delle ombre minacciose sul futuro in panchina di Montella.

Turchia travolta dall’Italia: i tifosi chiedono la testa di Montella

La goleada di Bursa può pesare tanto sul destino dell’allenatore italiano, specialmente dopo il flop nell’ultimo Mondiale. La Turchia ha subito un’eliminazione cocente, salutando la manifestazione già nella fase a gironi.

Montella era stato messo in discussione dopo la rassegna americana, con la federazione turca che alla fine lo aveva riconfermato alla guida della nazionale. Adesso però le cose potrebbero essere diverse, dopo i due ko rimediati in altrettante gare di Nations League contro Francia e Italia. Riflessioni e futuro da valutare, con la squadra sommersa dai fischi a fine partita.

I tifosi turchi non hanno dubbi e vogliono la testa di Montella. Il Commissario tecnico è stato duramente contestato dal pubblico di Bursa, che chiedeva a gran voce le dimissioni dell’italiano. Tempi durissimi in Turchia per l’Aeroplanino…