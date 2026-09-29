Juve, clamorosa decisione di Bremer: cosa cambia

Il centrale brasiliano torna sotto i riflettori, la sua scelta rischia di stravolgere tutto.

Gleison Bremer è, senza ombra di dubbio, uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti e la Juventus punta a tenerselo stretto, ma il futuro del centrale brasiliano rischia di riservare un grande colpo di scena.

L’ex Torino, infatti, ha deciso di cambiare procuratore, salutando definitivamente Paolo Busardò e optando per Legacy: una scelta importante che potrebbe aprire a nuovi scenari. Bremer è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 30 giugno 2029 e percepisce qualcosa come 5 milioni di euro netti a stagione, ma potrebbe iniziare a guardarsi intorno per capire se esistono i presupposti per un trasferimento in un altro club. Attenzione, dunque, al futuro di Bremer che sembra destinato a tenere banco in casa Juve nelle prossime settimane.