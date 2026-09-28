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Carvajal nel mirino del Bologna, l’infortunio di Holm porta i rossoblu sul mercato

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L’infortunio di Holm con la propria nazionale sta portando il Bologna a valutare un nuovo colpo per sistemare la propria difesa con Daniel Carvajal finito nel mirino dei rossoblu.

Dani Carvajal
Calciomercato, colpo Dani Carvajal in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex Real Madrid è svincolato dopo la fine della sua avventura in Spagna ed è in attesa di una chiamata per tornare a giocare con continuità e mettersi di nuovo in gioco. L’infortunio di Holm, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, potrebbe portare gli emiliani di nuovo sul mercato con l’ex capitano del Real Madrid che è un’idea che stuzzica la società emiliana.

Classe 1992, Carvajal rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza internazionale per una squadra che è partita con più di qualche difficoltà in questo inizio di stagione. Oltre a Carvajal il Bologna starebbe valutando anche le opzioni Darmian e Lirola.

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