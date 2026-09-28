Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Pavlovic, le condizioni del difensore del Milan

Foto dell'autore

Strahinja Pavlovic è uscito dal campo di gioco prima della fine di Serbia-Olanda non essendo al meglio, scatenando la paura dei tifosi del Milan.

Strahinja Pavlovic
Infortunio Pavlovic, le condizioni del difensore (Ansa Foto) – calciomercato.it

Centrale classe 2001, il serbo è un punto fermo della formazione di Ruben Amorim con il difensore che ha messo in apprensione tutto il mondo rossonero.

Stando alle prime notizie che giungono dalla Serbia, non si tratterebbe di un infortunio per il centrale, uscito dal campo solamente per un affaticamento. Pavlovic dovrebbe quindi essere a completa disposizione in vista della ripresa in campionato contro il Sassuolo.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 587 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5133

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie