Infortunio Pavlovic, le condizioni del difensore del Milan

Strahinja Pavlovic è uscito dal campo di gioco prima della fine di Serbia-Olanda non essendo al meglio, scatenando la paura dei tifosi del Milan.
Centrale classe 2001, il serbo è un punto fermo della formazione di Ruben Amorim con il difensore che ha messo in apprensione tutto il mondo rossonero.
Stando alle prime notizie che giungono dalla Serbia, non si tratterebbe di un infortunio per il centrale, uscito dal campo solamente per un affaticamento. Pavlovic dovrebbe quindi essere a completa disposizione in vista della ripresa in campionato contro il Sassuolo.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 587 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?