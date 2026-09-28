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Non solo il City, anche il Chelsea piomba su Alessandro Bastoni

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Alessandro Bastoni è finito nel mirino di diverse squadre inglesi in ottica futura con il difensore dell’Inter che piace sia al Manchester City che al Chelsea.

Bastoni
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Team Talk il centrale della nazionale italiana sarebbe un obiettivo del Chelsea di Xabi Alonso che lo ha messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2028, per Bastoni potrebbero aprirsi le porte di una cessione alla fine della stagione in corso.

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