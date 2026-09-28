“Mi ha contattato la Juve”, un big esce allo scoperto: la ricostruzione

Colpo di scena in casa bianconera nel corso della sessione estiva di calciomercato, tutti i dettagli.

Si chiama Pavel Sulc, è un centrocampista offensivo classe 2000 che gioca nel Lione e in estate è stato vicinissimo al trasferimento alla Juventus. A svelarlo è lo stesso 25enne della Nazionale ceca nel corso di un’intervista rilasciata in queste ore a ‘Seznam Zprávy’.

Ecco quanto ammesso da Sulc: “In estate mi ha contattato la Juve ed ero leggermente frastornato. Parliamo di un grandissimo club, con una storia fantastica e uno stadio bellissimo. Se Lione e Juve fossero stati d’accordo, sicuramente non mi sarei opposto. Ma l’offerta non era abbastanza interessante e quindi tutto è sfumato”. Un clamoroso retroscena di mercato di cui in pochissimi erano a conoscenza.