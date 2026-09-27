Bologna, tegola per Palladino: infortunio e lungo stop

Pessime notizie in casa rossoblu in queste ore: ora si fa davvero dura in vista della ripresa del campionato.
Tegola pesantissima in casa Bologna durante la pausa per le Nazionali. Emil Holm si è infatti infortunato nel corso del match di Nations League tra Svezia e Romania e dovrà stare fermo a lungo: una pessima notizia per il tecnico Raffaele Palladino in vista del ritorno in campo dopo la sosta.
L’ex Juventus ha avvertito un forte dolore alla parte posteriore della coscia, molto probabilmente al bicipite femorale ma se ne saprà sicuramente di più nelle prossime ore quando il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali del caso. Holm potrebbe stare fermo 2 mesi e questo potrebbe costringere il Bologna a intervenire sul mercato degli svincolati.
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