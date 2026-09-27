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Nations League, Germania-Grecia 0-1 e Norvegia-Portogallo 1-2, Gonçalo Ramos in rete e crollo tedesco

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Il Portogallo batte la Norvegia per 1-2 con la rete di Gonçalo Ramos che permette ai lusitani di vincere una partita importante nel proprio girone di Nations League restando a punteggio pieno.

Portogallo
Nations League, vince il Portogallo e crollo Germania (Ansa Foto) – calciomercato.it

Successo fondamentale per il Portogallo in casa della Norvegia con Joao Felix che porta avanti i suoi nel primo tempo con i padroni di casa che pareggiano grazie ad Haaland. Il centravanti del Milan, poi, segna la rete decisiva per la vittoria finale per 1-2.

Nell’altra partita di Nations League la Grecia batte a sorpresa la Germania in casa dei tedeschi e conquista tre punti fondamentali nel suo cammino lasciando a quota un punto la formazione allenata da Klopp.

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