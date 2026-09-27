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Icardi-Milan, spunta un clamoroso retroscena di mercato: la verità

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Ecco cos’è successo nel corso della sessione estiva di calciomercato, tutti i dettagli. 

Attualmente è senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, ma Mauro Icardi è stato davvero molto vicino al ritorno in Italia. L’attaccante argentino classe ’93, infatti, è stato proposto a un’altra big di Serie A, oltre a Juventus e Lazio.

Icardi intervistato dopo una partita
Icardi (Screen BeIn Sports) – Calciomercato.it

A svelare il clamoroso retroscena di mercato è l’edizione odierna de ‘Il Giorno’, secondo cui il 33enne originario di Rosario sarebbe stato proposto in estate anche al Milan che, però, ha scelto di virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo di Amorim e di acquistare solo Goncalo Ramos come terminale offensivo.

Una notizia davvero inaspettata se si considera il passato di Icardi con la maglia dell’Inter: come la prenderanno i tanti sostenitori nerazzurri?

 

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