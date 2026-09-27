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Juventus, via al Neto bis: subito agli ordini di Spalletti | VIDEO CM

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Il portiere brasiliano è atterrato questa mattina a Caselle: nelle prossime ore visite, firma e ufficialità con il club bianconero. Domani primo allenamento alla Continassa

Norberto Neto è pronto a iniziare la sua seconda avventura alla Juventus. Il portiere brasiliano è sbarcato questa mattina a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club bianconero.

Juventus, l'arrivo di Neto
L’arrivo di Norberto Neto a Caselle – Foto Calciomercato.it

Neto è atterrato a metà mattinata all’aeroporto di Caselle con un volo proveniente dal Brasile: in giornata si sottoporrà al consueto iter medico al J-Medical, prima dell’ufficialità del ritorno alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juve, ecco lo svincolato Neto come vice Vicario

L’estremo difensore, svincolato dopo l’esperienza al Botafogo, si legherà alla Juve fino al giugno 2027 e andrà a percepire un ingaggio netto da circa un milione di euro.

Un rinforzo che si è reso necessario per il club bianconero, considerando il lungo stop di Grabara dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato dal polacco. Neto sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla Juventus e domani si metterà a disposizione di Spalletti per il primo allenamento alla Continassa.

Il brasiliano sarà il vice Vicario e torna sotto la Mole dopo il biennio 2015-2017, dove alle spalle di Buffon aveva conquistato due scudetti.

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