Italia, Mancini ribalta la Nazionale: fuori con la Turchia

Aggiornamenti importantissimi in vista della sfida di Nations League in programma domani sera.
Cresce l’attesa per la sfida tra Turchia e Italia, valida per la seconda giornata di Nations League e in programma lunedì alle ore 20,45 all’Atatürk Spor Kompleksi. Gli azzurri devono assolutamente rialzare la testa dopo il doloroso ko interno contro il Belgio nella prima gara ufficiale con Roberto Mancini in panchina.
Proprio il nuovo commissario tecnico della Nazionale pensa ad alcune novità di formazioni per il match contro la Turchia. “Allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonché di quello medico-fisioterapico“, si legge sul sito della FIGC.
Mancini e Barella, dunque, non saranno a disposizione per la sfida valevole per la seconda giornata di Nations League: una pessima notizia per Mancini.
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