Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Italia, Mancini ribalta la Nazionale: fuori con la Turchia

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Aggiornamenti importantissimi in vista della sfida di Nations League in programma domani sera. 

Cresce l’attesa per la sfida tra Turchia e Italia, valida per la seconda giornata di Nations League e in programma lunedì alle ore 20,45 all’Atatürk Spor Kompleksi. Gli azzurri devono assolutamente rialzare la testa dopo il doloroso ko interno contro il Belgio nella prima gara ufficiale con Roberto Mancini in panchina.

Barella (Ansafoto) – calciomercato.it

Proprio il nuovo commissario tecnico della Nazionale pensa ad alcune novità di formazioni per il match contro la Turchia. “Allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonché di quello medico-fisioterapico“, si legge sul sito della FIGC.

Mancini e Barella, dunque, non saranno a disposizione per la sfida valevole per la seconda giornata di Nations League: una pessima notizia per Mancini.

 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 570 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5093

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

5 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie