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40 milioni: accordo Milan-Sporting per Gonçalo Inacio

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Il Milan si avvicina al colpo Gonçalo Inacio in vista della sessione di mercato di gennaio con l’accordo che è stato trovato.

Gonçalo Inacio
Gonçalo Inacio (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Milan le idee di mercato per gennaio sono chiare con la priorità che è rappresentata dalla possibilità di arrivare a un nuovo difensore centrale.

In cima alla lista dei desideri c’è Gonçalo Inacio con il Milan che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, aveva già trovato un’intesa con il club portoghese in estate sulla base di 40 milioni di euro. Un affare che poi non si è concluso positivamente per via del mancato arrivo di un sostituto all’altezza in casa Sporting.

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