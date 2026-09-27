40 milioni: accordo Milan-Sporting per Gonçalo Inacio

Il Milan si avvicina al colpo Gonçalo Inacio in vista della sessione di mercato di gennaio con l’accordo che è stato trovato.
In casa Milan le idee di mercato per gennaio sono chiare con la priorità che è rappresentata dalla possibilità di arrivare a un nuovo difensore centrale.
In cima alla lista dei desideri c’è Gonçalo Inacio con il Milan che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, aveva già trovato un’intesa con il club portoghese in estate sulla base di 40 milioni di euro. Un affare che poi non si è concluso positivamente per via del mancato arrivo di un sostituto all’altezza in casa Sporting.
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