Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma: il comunicato ufficiale

Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma con il tecnico che lascia l’incarico di tecnico dopo un incontro con la dirigenza emiliana.

Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra Cuesta e la dirigenza del Parma con il club emiliano che ha deciso di separarsi dal proprio allenatore con un comunicato ufficiale.

https://www.youtube.com/watch?v=fAw9bnvoTNc

“Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”.

Gilardino e D’Aversa sono in corsa per la sostituzione.