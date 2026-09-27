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Inter-Milan, derby di mercato per un giovane attaccante di Serie A

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Nerazzurri e rossoneri sono interessati allo stesso profilo, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Derby di mercato tra Inter e Milan per uno dei profili più interessanti della Serie A. Il club nerazzurro e quello rossonero, infatti, sono entrambi interessati a Paul Mendy, attaccante classe 2007 di proprietà del Cagliari.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Inter in particolare si sarebbe già mossa per anticipare la concorrenza: secondo quanto riferito oggi da ‘La Repubblica’, il nuovo direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin avrebbe visionato il calciatore più volte e dato l’ok al suo possibile trasferimento a Milano.

Il Milan resta vigile in attesa di novità, ma ad oggi l’Inter è in vantaggio sulla concorrenza per chiudere l’operazione con il Cagliari: seguiremo con attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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