Gilardino in pole per la panchina del Parma, ma non c’è solo lui

Salutato Cuesta, il Parma è pronto a ripartire da un nuovo allenatore per la ripresa delle ostilità con i ducali attesi dalla difficile trasferta in casa dell’Inter.
In questo momento in pole sembra esserci Alberto Gilardino, ma non è tramontata totalmente la candidatura che porta a D’Aversa, autore di un buon lavoro con il Torino durante la scorsa stagione.
Difficili, invece, le soluzioni Tudor e Pioli che starebbero aspettando altre chiamate.
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