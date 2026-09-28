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Inter, non solo Turchia: “Juventus su Calhanoglu”

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Il centrocampista turco è in scadenza di contratto con l’Inter e ancora non c’è accordo per il rinnovo

Ai box per il settimo infortunio dal novembre del 2025 ad oggi, Hakan Calhanoglu spera di tornare a disposizione di Cristian Chivu subito dopo la sosta per le nazionali. In scadenza di contratto con l’Inter il 30 giugno del 2027, il centrocampista turco è al centro di attente valutazioni sul fronte rinnovo e non certo per questioni tecniche.

Calhanoglu durante Real Madrid-Inter
Inter, non solo Turchia: “Juventus su Calhanoglu” (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una situazione di stallo che viene monitorata con estrema attenzione dalle big turche, ma non solo. Secondo Ekrem Konur, infatti, anche la Juventus sta seguendo l’evolversi delle cose e l’interesse potrebbe trasformarsi in una mossa ufficiale qualora il regista 32enne non dovesse rinnovare.

Nonostante il compimento dei 33 anni il prossimo febbraio, Calhanoglu incarnerebbe alla perfezione le caratteristiche che Luciano Spalletti ricerca in regia, ma al momento si tratta di un monitoraggio a distanza.

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